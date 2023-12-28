Скандал с «голой» вечеринкой Ивлеевой попал в западные СМИ

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Российский скандал с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой попал в западные СМИ. О вызвавшем споры мероприятии написала газета The Guardian.

В британской газете отметили, что в вечеринке приняли участие звезды, оставшиеся в России после начала спецоперации на Украине.

«Всем было весело, никто не представлял, какая шумиха поднимется вокруг», — заявил в беседе с изданием гость, пожелавший остаться анонимным.

В газете объяснили происходящее вокруг вечеринки «консервативной» политикой России.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Встречу посетили, в частности, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio (Николай Васильев). Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киркоров обратился за помощью к юристам после призывов отобрать звание.