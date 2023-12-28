«Не для денег»: Айза объяснила, почему подала на Гуфа в суд

Блогер Айза в интервью Super заявила, что подала на бывшего мужа Гуфа в суд из-за необходимости оплачивать их сыну Сэму образование.

«Я думаю, что за 10 лет того, что я не брала у него алименты, я доказала, что мне Леша нужен не для денег. Плюс Сэм хочет поступить в университет в Сингапуре. Он стоит огромных денег», — заявила Айза.

Блогер призналась, что ее разозлили недавние высказывания Гуфа, которые он сделал в прямом эфире на странице в соцсети. Айза подчеркнула, что просила экс-возлюбленного не делать таких трансляций, потому что они наносят психологический вред их общему сыну.

«Леха считает, что я манипулирую Сэмом. Но мне [плевать], что он считает. Главное, чтобы у сына было хорошее образование, хорошее здоровье, и все это стоит денег. И рожали мы этого ребенка вдвоем. И вдвоем должны нести ответственность», — уточнила Айза.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

Ранее Айза обратилась в суд и потребовала от Гуфа 150 тысяч рублей ежемесячно.