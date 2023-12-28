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Стас Михайлов рассказал, как ему удалось избавиться от лишнего веса

Певец Стас Михайлов признался, что не ест по 16 часов

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Певец Стас Михайлов рассказал порталу PROZvezd, что пользуется диетой, по которой нельзя есть в течение 16 часов.

«Смысл в том, что, значит, 16 часов в течение суток ничего не ешь, при этом пить воду в достаточных количествах допускается, а в оставшиеся 8 часов питаешься абсолютно всем, чего хочется. Чего душа пожелает!» — похвастался Михайлов.

При этом он уточнил, что такой способ похудения подойдет далеко не всем. Михайлов посоветовал обязательно проконсультироваться с врачом перед тем, как пробовать такую диету. Певец отметил, что лично для него этот способ оказался достаточно простым. Михайлов считает, что это связано с его нежеланием принимать пищу утром.

«К тому же в заветные 8 часов «разрешенной еды» все же стараюсь избегать жирной и очень калорийной пищи, например картошки фри с соусом барбекю», — улыбнулся артист.

Он также рассказал, что старается засыпать не позже 00:00, так как в таком случае может проснуться всего через 5-6 часов и чувствовать себя бодрым. При этом Михайлов посетовал, что когда ложится позже, то просыпается не раньше 8 часов утра и может провести день в плохом настроении из-за недосыпа.

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