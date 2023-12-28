Адвокат рассказал, какой срок может грозить Ивлеевой за неуплату налогов

Адвокат Игорь Баранов в беседе с «Пятым каналом» заявил, что блогеру Насте Ивлеевой может грозить до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов.

«Сейчас да особенно пристально можно посмотреть и установить новые обстоятельства, которые могут послужить основанием для принятие иных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, потому что там суммы крупные», — пояснил Баранов.

Он напомнил, что ФНС начала проверку в отношении блогера после скандальной вечеринки в Москве. По мнению Баранова, учитывая общественный резонанс вокруг Ивлеевой, дело будут рассматривать под особенно пристальным вниманием.

В связи с этим правозащитник выразил мнение, что в результате дополнительной проверки сотрудники ведомства могут получить новые сведения, которые и повлияют на судьбу девушки. Баранов заявил, что в зависимости от размера неуплаты, Ивлееву может ждать штраф либо тюремное заключение.

27 декабря стало известно, что в офисах Насти Ивлеевой проходят обыски. Телеведущую проверяют на уклонение от уплаты налогов. Как отмечает СМИ, долг Ивлеевой предварительно составляет 137 млн рублей.

Ранее адвокат Сенина допустила, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России.