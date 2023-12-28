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Валерия назвала себя всеядным человеком и раскрыла секрет стройной фигуры

Певица Валерия призналась, что независимо от праздников питается одинаково

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Нина Зотина/РИА Новости

Певица Валерия в интервью «Пятому каналу» заявила, что ей удается поддерживать хорошую фигуру, так как она всегда соблюдает правильные пропорции в еде.

«Я всегда питаюсь одинаково. Я вообще абсолютно всеядна. Просто придерживаюсь правильных пропорций белков, жиров, углеводов», — уточнила Валерия.

Незадолго до этого Валерия пожаловалась, что ей редко удается встретить Новый год всей семьей. Например, в этом году Валерия встретит праздник в Москве вместе с мужем Иосифом Пригожиным, но после этого они разъедутся по работе. Певица украшает незаменимый атрибут Нового года вместе с внучкой: половину дерева исполнительница наряжает сама, а вторую половину — в компании Селин.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Лайма Вайкуле пожаловалась, что ее хотят поссорить с Раймондом Паулсом.

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