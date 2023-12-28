Киркоров обратился за помощью к юристам после призывов отобрать звание

Певец Филипп Киркоров обратился за помощью к правозащитникам на фоне призывов лишить его звания народного артиста России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыкант захотел найти способ остановить отмену концертов после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Киркоров посетил адвокатскую контору Semenov&Pevzner, представители которой в свое время помогали артисту заключить контракт с лейблом Warner Music.

Певец провел в здании час и, по данным СМИ, вышел с опечаленным выражением лица. Mash пишет, что Киркоров обсуждал с адвокатами вероятность лишения его звания народного артиста России после жалоб и общественной петиции. От разговоров с прессой певец отказался, а происходящую ситуацию описал словами «живем дальше».

Вечеринка Ивлеевой прошла 21 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Встречу посетили, в частности, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio (Николай Васильев). Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

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