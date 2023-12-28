Звездный адвокат рассказала, могут ли Киркорова лишить звания после соответствующей петиции

Звездный адвокат Елена Сенина в разговоре с kp.ru заявила, что Филиппа Киркорова действительно могут лишить звания народного артиста России после скандальной вечеринки.

Недавно общественник Виталий Бородин опубликовал общественную петицию, которая призывает лишить Киркорова звания за «недостойное поведение» на вечеринке Насти Ивлеевой в столичном клубе. На момент написания заметки документ подписали более 50 тысяч человек. По словам Сениной, для рассмотрения петиции было достаточно и меньшего количества подписей.

«На самом деле, достаточно 5000 подписей для рассмотрения петиции президентом. Лишить звания народного артиста России Филиппа Киркорова своим указом может президент Владимир Путин. Второй вариант: если возбудят уголовное дело и такой исход может быть по приговору суда», — пояснила Сенина.

Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу и селебрити раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее Чичерина предложила альтернативу «голой» вечеринке в зоне СВО.