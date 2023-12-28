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Лайма Вайкуле пожаловалась, что ее хотят поссорить с Раймондом Паулсом

Певица Лайма Вайкуле заявила, что не критиковала музыку Раймонда Паулса

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» предположила, что кто-то пытается поссорить ее с композитором Раймондом Паулсом.

«Как же людям хочется меня поссорить с Раймондом! Даже решили такую глупость написать! Раймонд — гениальный автор, я всегда об этом говорила. Что изменилось сегодня? С чего вдруг я буду говорить что-то другое?! Помню, в Америке записывала песню и показала продюсеру композиции Паулса. Продюсер сказал, что человек, написавший эту музыку, — гений», — заверила Вайкуле.

21 декабря композитор ответил на фейковую критику Вайкуле, которая якобы сказала, что Паулс не пишет оригинальную музыку. Артист назвал слова певицы «каким-то бредом» и отметил, что в последнее время исполнительница часто делает заявления, к которым сложно относиться всерьез.

В свою очередь автор песен Илья Резник заявил, что в свое время они с Паулсом «создали» Лайму Вайкуле назло Алле Пугачевой, когда поссорились с певицей. Резник заявил, что они «вытащили Вайкуле из кабака», создали ей репертуар и позволили попасть на большую сцену.

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