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Обвиненный в изнасилованиях звезда «Шоу 70-х» сможет выйти по УДО только через 25 лет

Приговоренного к 30 годам за изнасилование актера Мастерсона отправили в тюрьму

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Global Look Press via ZUMA Press

Американского актера Дэнни Мастерсона, который получил известность по ролям в сериалах «Шоу 70-х» и «Ранчо», отправили в тюрьму штата Калифорния для отбывания наказания сроком на 30 лет за два изнасилования. Об этом сообщает Associates Press.

47-летнего актера поместили в государственную тюрьму Северный Керн строгого режима. До этого Мастерсон находился в заключении в Лос-Анджелесе, так как там проходили дополнительные слушания после вынесения приговора. Следствие разыскивало принадлежащие актеру пистолеты.

AP отмечает, что Мастерсон получит право на условно-досрочное освобождение только через 25 лет.

8 сентября 47-летнего Мастерсона приговорили к 30 годам лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании двух женщин в мае, еще один иск отклонили. Все женщины — бывшие участницы церкви сайентологии. Они утверждали, что не сразу рассказали о произошедшем, потому что церковь запрещает сообщать государству о преступлениях, совершенных в отношении ее членов.

В конце сентября сообщалось, что супруга Мастерсона Бижу Филлипс подала на развод.

Ранее сообщалось, что в защиту Жерара Депардье выступили 50 артистов и деятелей культуры Франции.

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