Ширвиндт вспомнил, как Эрнст накричал на него из-за критики «Давай поженимся»

Актер Михаил Ширвиндт на YouTube-канале «Юзевофич» рассказал, как генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вступился за шоу «Давай поженимся».

Артист вспомнил, что в свое время вел на Первом шоу «Хочу знать», где в рамках часто небольшого хронометража рассказывал удивительные истории из обычной жизни. Со временем руководство телеканала стало отодвигать шоу Ширвиндта все дальше от прайм-тайма в пользу «Давай поженимся». Актер в беседе с Эрнстом выразил свое недовольство и сравнил передачу с «чернухой».

«И я однажды, встретившись с Константином Львовичем Эрнстом, говорю: «Кость, вот наша программа, она такая чистая, добрая, и вдруг эта чернуха какая-то встала на это». Как он начал на меня орать! Я из этого понял, что это его проект. «А ты знаешь, сколько разводов в стране?! А ты знаешь, как семьи рушатся?» — вспомнил Ширвиндт.

В итоге артист решил не спорить с Эрнстом, который заявил, что «Давай поженимся» призвано исправить в лучшую сторону ситуацию с разводами в России.

Ранее Василий Ливанов объяснил, почему у звезд-эмигрантов не складывается карьера за рубежом.