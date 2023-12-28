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Василий Ливанов объяснил, почему у звезд-эмигрантов не складывается карьера за рубежом

Актер Василий Ливанов заявил, что покинувшим Россию звездам не хватает таланта

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Актер Василий Ливанов, наиболее известный по своей роли Шерлока Холмса, в интервью aif.ru предположил, что звезды-эмигранты не могут построить себе карьеру за рубежом, так как им не хватает таланта.

«Как всякий талант, русский может состояться в любой стране. Наши актеры, работавшие за границей, там смогли реализоваться. Но вообще это сложная тема. Если таланта нет, то, конечно, невозможно состояться за границей. Эти не смогли? Значит, таланта им не хватает!» — отметил Ливанов.

Артист вспомнил, что в свое время играл советского офицера в фильме режиссера из ГДР «Мне было девятнадцать». По словам Ливанова, за эту роль его благодарили многие немцы, а сам фильм включили в рейтинг 100 самых значимых фильмов Германии. Более того, актер заверил, что ГДР наградила его государственной премией за правильно переданный образ советского человека.

«Я играю там агитатора — человека, который агитирует немцев сложить оружие и прекратить войну. Меня там приветствовали вы даже не представляете как!» — подчеркнул Ливанов.

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