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Концерт Лолиты в Тюмени потребовали отменить после «голой» вечеринки

В Тюмени потребовали отменить концерт певицы Лолиты

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Концерт певицы Лолиты Милявской в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, к губернатору Тюменской области обратились активисты общественного движения «Зов народа». Они хотят, чтобы руководство Тюменской филармонии отреагировало на участие Лолиты в мероприятии Ивлеевой.

Концерт певицы должен состояться в филармонии 25 марта, билеты на него есть в продаже.

Активисты уверены, что Лолита «совсем не раскаивается», несмотря на публичные извинения.

При этом продажа билетов на курганское выступление Лолиты уже приостановлена, а концерт в Барнауле исчез из гастрольного графика звезды.

Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу и селебрити раскритиковали за откровенную тематику вечеринки. Некоторые звездные гости Ивлеевой обратились к поклонникам с публичными извинениями, записала несколько видеообращений и сама организаторша.

Накануне Филиппа Киркорова убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы» после «голой» вечеринки.

Ранее стала известна причина блокировки сайта Киркорова.

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