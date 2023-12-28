Звезду «Золотого глаза» будут судить за прогулку по горячим источникам

Актера Пирса Броснана, известного по роли Джейса Бонда в нескольких частях бондианы, будут судить за прогулку по горячим источникам в Йеллоустонском национальном парке в штате Вайоминг. Об этом сообщает CNN.

Звезду «Золотого глаза» обвиняют в мелком правонарушении. В судебном документе подчеркивается, что 70-летний Броснан нарушил закон, прогуливаясь по парку за пределами отведенных для этого зон. Подробности неизвестны, также комментарии не давали представители актера.

Судебное заседание пройдет в окружном суде США в штате Вайоминг 23 декабря.

В конце сентября Броснан показал в соцсетях редкое фото с женой. Он публично поздравил ее с днем рождения и поделился кадром с семейного праздника.

Актер познакомился с журналисткой Кили Шей Смит в мексиканском городе в 1994 году. В 2014 году артист рассказывал о своей избраннице The Independent и признавался, что общие друзья часто советуют его супруге похудеть и рекомендуют сделать операцию. Однако звезда фильмов о Джеймсе Бонде всегда за нее заступается. По словам актера, он любит каждый изгиб тела Кили и считает ее самой прекрасной женщиной на свете, которая к тому же спасла его от депрессии.

Ранее сообщалось, что из второй части «Одного дома» вырезали сцену, в которой грабителя бьет током.