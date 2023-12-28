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Украденную у Никаса Сафронова NFT-елку продают за 8 млн рублей

Mash: y художника Никаса Сафронова украли NFT-елку за 3 млн рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Команда художника Никаса Сафронова проводит внутреннее расследования из-за кражи NFT-елки, которая стоит 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Цифровая картина, отмечает издание, появилась на одном из сайтов с объявлениями — ее продают без согласия художника. При этом цена украденной NFT-елки выше, чем та, что установил сам Сафронов. В объявлении указана стоимость в 8 млн рублей. Покупателю также в подарок предлагают новогоднюю открытку с автографом художника.

По данным Mash, Сафронов не стал обращаться в полицию из-за кражи. Сейчас команда художника пытается разобраться в случившемся самостоятельно.

Сафронов создал NFT-елку два года назад. Картина создана совместно с другими 250 художниками, которые украсили дерево игрушками. По плану произведение должны были продать за 3 млн рублей, а затем направить деньги на развитие юных талантов.

В конце октября Сафронов признался в беседе с kp.ru, что его сын Ландин планирует приехать в Россию ради изучения языка. Художник посетовал, что сейчас ему трудно видеться с детьми, которые живут за границей. Он признался, что если раньше дети летали к нему регулярно, то из-за пандемии, а потом и ситуации в мире, семья давно не виделась.

Ранее сообщалось, что настоящий список Шиндлера выставили на продажу.

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