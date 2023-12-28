Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы

Певица Марина Хлебникова встала на учет как инвалид третьей группы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, причиной оказался ревматоидный артрит. Артистка начнет получать льготы с начала 2024 года.

Shot также подчеркивает, что сейчас Хлебникова находится на второй стадии болезни — у нее появились эрозии в костях запястий и локтей. Кроме того, ей диагностировали смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами.

Сейчас певице нужно проходить физиотерапию, соблюдать диету и поддерживающее лечение, а также заниматься лечебной физкультурой. Риск перелома шейки бедра у Хлебниковой, отмечает Shot, составляет 66%.

26 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что у Хлебниковой, обратившейся к врачам из-за травмы ноги, выявили серьезные проблемы с сердцем — аритмию и ишемическую болезнь.

Однако позднее директор артистки Данила Прайс опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья звезды.

«Мы не будем подавать в суд, просто посмеялись над ситуацией. Я думаю, что позже мы выпустим видеообращение по этой теме», — уточнял он.

Ранее сообщалось, что Айза обратилась в суд и потребовала от Гуфа 150 тысяч рублей ежемесячно.