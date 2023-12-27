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Скончался российский сценарист Юрий Арабов

Российский сценарист и поэт Юрий Арабов умер в возрасте 69 лет

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Артем Геодакян/ТАСС

Российский сценарист и поэт, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Арабов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — указывается в публикации.

Согласно информации из открытых источников, он являлся представителем метареализма. Арабов был лауреатом многих кинопремий: в 1999 году выиграл приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий (фильм «Молох»), в 2008 году за сценарий киноленты «Юрьев день» получил премию «Триумф», стал лауреатом государственной премии РФ в 2002 году за сценарий к кинофильму «Телец».

До этого в Екатеринбурге гитарист и сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов умер за два дня до своего концерта. Ему было 50 лет. У музыканта остались несовершеннолетний сын и супруга. По словам друзей, несмотря на болезнь, он записывал партии гитары для еще одного основателя коллектива Владимира Бурдина.

Ранее не стало футуролога Николая Ютанова.

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