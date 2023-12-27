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В Краснодарском крае исключили из новогодних эфиров участников вечеринки Ивлеевой

Глава телекомпании Краснодара исключил из эфиров участников вечеринки Ивлеевой

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Глава телекомпании Краснодара Максим Жмутский исключил из новогодних эфиров участников «голой» вечеринки Ивлеевой. Соответствующую публикацию он разметил на своей странице во «ВКонтакте».

«Кто бы там как не извинялся, но видеть их у нас на телеканале в эти праздничные дни желания никакого нет. Думаю, и наши телезрители будут в этом солидарны», — заявил он (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ру»).

До этого Артемий Лебедев назвал недовольных голой вечеринкой Ивлеевой больными доносчиками.

Лебедев пожелал долгих лет жизни и радости «всем ребятам», которые посетили вечеринку Ивлеевой. Также, по его словам, им нужно послать «всех доносчиков» и не обращать внимания «на говноедов».

Блогер считает, что в вечеринке не было ничего плохого. Более того, по мнению Лебедева, звезды имеют право отдыхать так, как считают нужным. Автором доносов на Анастасию Ивлееву и участников мероприятия он назвал предположительно психически нездоровыми.

Ранее Кадыров пригласил участников вечеринки Ивлеевой в университет спецназа.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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