Умерший гитарист «Смысловых галлюцинаций» Колбасов играл на концертах, несмотря на болезнь

Гитарист и сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов был скромным человеком с особенной манерой игры на гитаре. Об этом «Газете.Ru» рассказал продюсер Павел Здравомыслов. Он отметил, что Колбасов, несмотря на болезнь, записывал партии гитары для своего друга и еще одного основателя коллектива Владимира Бурдина.

«Я был знаком с Сашей. Видел лично два раза. В ноябре мы снимали его интервью для фильма о Владимире Бурдине. В декабре он играл с ним на концерте и участвовал в записи новой песни Бурдина «Дорога никуда». Произвел впечатление скромного рассудительного человека. Шикарно играл старые песни Бурдина, особенно «Тюлени». Играл своеобразно, в своей особенной манере. Его стиль не очень сочетался со стилем новой песни, но Александр все равно попробовал записать свой вариант партии гитары. С юмором был товарищ. Очень хотел помочь Вове. Несмотря на болезнь, записывал партии гитары, приезжал на концерты. В эту пятницу Вова хотел позвать Сашу играть на фестивале андеграунда в Уральском центре дизайна. Будет Вова один», — сказал Здравомыслов.

Сам Бурдин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Колбасов «был во всех отношениях хорошим человеком».

27 декабря на официальной странице Владимира Бурдина была опубликована информация, что в Екатеринбурге умер гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Ему было 50 лет. Семья артиста объявила материальные сборы. У Колбасова остались несовершеннолетний сын и супруга.

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