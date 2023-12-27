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В Эрмитаже при поддержке «Роснефти» обновили экспозицию «Культура и искусство Китая»

Обновленная при поддержке «Роснефти» выставка в Эрмитаже посвящена эпохе Цин

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

При поддержке компании «Роснефть» в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвященные периоду XVII-XIX веков — это время правления последней в истории императорского Китая династии — Цин. Экспозиция размещена в главном музейном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Эпоха Цин (1644–1911 гг.) занимает особое место в истории и культуре Китая.

Цинские мастера достигли больших высот в резьбе по слоновой кости, дереву, бамбуку, нефриту, лаку, в литье из бронзы и работе с перегородчатой эмалью, а также в производстве фарфора и в китайской традиционной живописи.

В Государственном Эрмитаже хранится богатая коллекция декоративно-прикладного искусства последней китайской империи. Благодаря открытию новых выставочных пространств она вновь станет доступна широкой публике, отметили в «Роснефти»

Одно из главных украшений обновленной экспозиции — инкрустированный камнем лакированный деревянный экран, на одной стороне которого изображены «три друга зимы» (сосна, бамбук и слива), а на другой — стихи императора Цяньлуна, посвященные ожиданию весны.

Посетители смогут также увидеть коллекцию резного камня, в числе которой нефритовый жезл исполнения желаний.

Кроме того, на экспозиции впервые представят тарелку с парой фениксов на скале, созданной к празднествам 60-летия императора Канси.

В числе особенных предметов обновленной галереи — большое блюдо с подглазурной кобальтовой росписью высочайшего уровня и вертикальный свиток с изображением трех даосских бессмертных.

В «Роснефти» подчеркнули, что компания традиционно поддерживает масштабные культурные проекты.

Ранее «Роснефть» помогла Эрмитажу в организации выставкок «Линия Рафаэля», посвященной феномену Рафаэля Санти, «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания».

Также в музее представлена постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья», открытая при поддержке нефтяной компании.

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