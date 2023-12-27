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Названа стоимость «голой вечеринки» Ивлеевой

Голая вечеринка блогерши Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Названа стоимость «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Всего на вечеринку потратили около 3,6 миллиона рублей — в 2,6 миллиона рублей обошлась аренда помещения, 1 миллион рублей ушел на режиссуру этого мероприятия, утверждает канал.

Авторы канала уточнили, что, по их информации, Ивлеева как индивидуальный предприниматель заключила договор на оказание услуг по разработке креативной концепции мероприятия 14 ноября.

Сейчас заведение «Мутабор», где она проводила вечеринку, опечатано.

Скандальная вечеринка «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Гостей и саму Ивлееву позднее раскритиковали за откровенную тематику мероприятия. После этого блогер извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян. Извинения также принесли несколько известных участников события.

27 декабря в офисах Ивлеевой прошли обыски после сообщений о том, что Федеральная налоговая служба проводит в отношении блогера проверку и подозревает в уклонении от уплаты налогов.

Ранее юрист высмеял миллиардный иск звезды «Бригады» к Ивлеевой.

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