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«Мутабор» после вечеринки Ивлеевой опечатали на месяц

Shot: ночной клуб «Мутабор» опечатали на месяц после визита полиции

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Ночной клуб Mutabor опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора, связанного с «голой вечеринкой» блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, официальной причиной опечатывания ночного клуба Mutabor стали нарушения правил розничной торговли алкоголем.

Кроме того, заведение уже переносит новогодние мероприятия.

Скандальная вечеринка «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Гостей и саму Ивлееву позднее раскритиковали за откровенную тематику мероприятия. После этого блогер извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян. Извинения также принесли несколько известных участников события.

27 декабря в офисах Ивлеевой прошли обыски после сообщений о том, что Федеральная налоговая служба проводит в отношении блогера проверку и подозревает в уклонении от уплаты налогов.

Ранее рэпер Vacio извинился за носок на половом органе в качестве единственной одежды на вечеринке Ивлеевой.

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