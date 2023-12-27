Киркорова убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все»

Артиста Филиппа Киркорова заменили на Павла Волю на афише фильма «Иван Васильевич меняет все». Новый постер был опубликован на сайте телеканала ТНТ.

В картине Киркоров сыграл Петра Первого.

До этого стало известно, что сцены с Киркоровым намерены исключить из всех новогодних шоу.

Инсайдер пожаловался, что заменить певца в новогоднем выпуске шоу «Маска» будет достаточно трудно, так как артист является одним из членов жюри. Как сообщает СМИ, сцены с участием Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все» также будут переснимать.

«К счастью, у Филиппа небольшая роль — он играл одного из королей. Поэтому руководство решило не отменять премьеру. Сейчас в срочном порядке назначена пересъемка — вызваны все артисты, которые были задействованы в съемках с Киркоровым», — рассказал осведомитель.

Причиной называют скандальную «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Ранее «Мутабор» начал переносить мероприятия после вечеринки Ивлеевой.