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Глава Татарстана рассказал, будет ли смотреть сериал «Слово пацана»

Минниханов заявил, что не будет смотреть «Слово пацана», так как «там был»

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил РИА Новости, что не смотрел и не планирует смотреть сериал «Слово пацана», поскольку он «там был».

«Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там работал», — сказал он.

До этого актриса Анна Пересильд, которая сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана», призналась «СтарХиту», что не ждет второго сезона шоу.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев заявлял, что понимал вероятный успех картины, но не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Что касается продолжения истории, по его словам, окончательного ответа нет. Он рассказывал, что историй про героев сериала есть еще на два сезона. При этом решение о продолжении картины будет принимать режиссер Жора Крыжовников.

27 декабря сообщалось, что книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева заняла десятое место в рейтинге самых продаваемых книг 2023 года в сегменте нон-фикшн.

Ранее сообщалось, что фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение.

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