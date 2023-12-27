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Отец Насти Ивлеевой отреагировал на жалобы в адрес дочери после «голой» вечеринки

Отец Ивлеевой Вячеслав: на блогера жалуются те, кому нечем заняться

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Отец блогера Анастасии Ивлеевой Вячеслав призвал не устраивать травлю и преследование его дочери после «голой вечеринки». Об этом он заявил в беседе с Daily Storm.

«Какие могут быть мои слова [по поводу скандала]? Она — ребенок взрослый. Девка умная. Если она так поступила — значит, надо было так», — сказал мужчина.

По его мнению, людям, которые жалуются на Ивлееву, просто нечем заняться.

«Ищут какие-то жареные факты, чего-то высасывают из пальца. Им чего-то в жизни не хватает. Занимайтесь собой, работайте! Скоро Новый год — будьте счастливы!» — призвал Ивлеев.

Отец блогера добавил, что они давно не общались, потому что она «отказалась» от него. Однако он подчеркнул, что Ивлеева все так же остается для него дочерью и он не будет «ничего делать против нее».

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогера раскритиковали за откровенную тематику вечеринки. После этого Ивлеева извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян.

Ранее сообщалось, что в офисах Насти Ивлеевой проходят обыски.

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