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Скончался сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации»

В Екатеринбурге умер гитарист «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов

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Владимир Бурдин/VK

В Екатеринбурге умер гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Об этом сообщается на официальной странице музыканта Владимира Бурдина во «ВКонтакте».

«Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен «Глюков», а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт», — говорится в записи.

По словам коллеги и друга Колбасова Павла Здравомыслова, гитарист тяжело болел.

«Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось…» — цитирует Здравомыслова портал e1.ru.

Семья артиста объявила материальные сборы. У Александра остались несовершеннолетний сын и супруга.

Накануне в Москве нашли мертвым танцора и шоумена Дмитрия «Пухляша» Красилова, известного по шоу «Танцы на ТНТ» и клипам Little Big.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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