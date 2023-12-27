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Стала известна судьба новогодних шоу с участием Киркорова на фоне скандала

MK: сцены с Киркоровым в комедии «Иван Васильевич меняет все» переснимут

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певца Филиппа Киркорова вырезают из новогодних телешоу после его участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом заявил инсайдер в беседе с mk.ru.

«Готовый мастер концерта («Песня года». — «Газета.Ru») уже давно отправлен на канал. Сегодня организаторы будут выяснять, как быть. Шансы на то, что Филиппа оставят, практически равны нулю. Но все будет известно буквально в ближайшие пару часов», — рассказал источник.

По данным СМИ, сцены с Киркоровым стараются убрать из всех новогодних программ, шоу и фильмов, в которых он был задействован. При этом инсайдер пожаловался, что заменить певца в новогоднем выпуске шоу «Маска» будет достаточно трудно, так как артист является одним из членов жюри. Как сообщает СМИ, сцены с участием Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все» также будут переснимать.

«К счастью, у Филиппа небольшая роль — он играл одного из королей. Поэтому руководство решило не отменять премьеру. Сейчас в срочном порядке назначена пересъемка — вызваны все артисты, которые были задействованы в съемках с Киркоровым», — рассказал осведомитель.

Ранее Филипп Киркоров сравнил ремейки советских фильмов со «Шреком».

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