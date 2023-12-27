С Лерчек сняли все ограничения после оплаты многомиллионного долга

Адвокат Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Константин Третьяков заявил, что с блогерши сняли все судебные запреты, связанные с перемещением и использованием соцсетей. Его слова передает РИА Новости.

«Все ограничения сняты», — подчеркнул защитник.

Недавно сообщалось, что Лерчек опубликовала первый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после снятия судебного запрета. Она подписала его фразой: «Мы вернулись».

В ноябре Telegram-канал Shot сообщил о том, что блогерша погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест. Shot подчеркнул, что до этого Лерчек уже оплачивала другой штраф в размере 311 млн рублей.

В марте Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

До этого сообщалось, что налоговая начислила Лерчек новую задолженность.

Ранее стало известно, что Хилми признали виновным в распространении порнографии.