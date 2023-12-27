Ксения Бородина призналась, что была «в роли жертвы» на «Доме-2»

Блогер и телеведущая Ксения Бородина заявила, что стала популярной в шоу «Дом-2» благодаря своей полноте и хейту в свой адрес. Об этом пишет «Телепрограмма».

«Понимаю прекрасно, что в начале проекта, когда я была полненькая, была захейчена моей коллегой, выглядеть в роли жертвы было выгоднее, намного. На тот момент меня очень любили, потому что и полнота, и вечно хейтят», — уточнила Бородина.

При этом артистка уточнила, что критики не стало меньше даже после того, как она похудела. В связи с этим Бородина пришла к выводу, что нравиться всем невозможно. Телеведущая пожаловалась, что ее постоянно ненавидят незнакомые ей женщины в сети и критикуют за ее внешность. Со временем Бородина решила, что эти люди просто ненавидят себя и завидуют.

«Нет смысла бегать и доказывать, что у тебя свои губы. Обвиняют в том, что у меня виниры, что крашу волосы», — резюмировала блогер.

В декабре Бородина сообщила, что ушла из шоу «Дом-2». Она работала на проекте с 2004 года. Звезда уточнила, что до сих пор любит программу и считает ее своим вторым домом. Ее уход покажут в эфире «Дома-2» позже.

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