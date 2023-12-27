«Многим не нравится»: Киркоров о ремейках популярных советских фильмов

Певец Филипп Киркоров в интервью «Телепрограмме» признался, что одобряет современные ремейки популярных советских фильмов.

«Я специально не буду сейчас защищать конкретные проекты, лишь скажу наперед: на этих работах, на этом труде колоссальной команды вырастает новое осмысление нас самих на экране, в музыке, в поп-культуре», — напомнил Киркоров.

Он считает, что иногда современные реалии нужно встраивать в классические произведения, чтобы дать им вторую жизнь. По словам певца, «многим не нравится» такой подход, так как иногда ремейк становится кривым зеркалом оригинала.

«Есть в культуре такое понятие, как деконструкция. Идеальный пример этого явления — мультфильм «Шрек». Похабный, с шутками на уровне «не держи пуки в себе», издевательствами над персонажами Диснея?» — напомнил Киркоров.

Исполнитель пояснил, что несмотря на достаточно большое количество грубых шуток «Шрек» стал первым проектом, который получил «Оскар» в номинации полнометражной анимации.

Ранее адвокат Киркорова ответил на сообщения о том, что певца вырезали из новогодних программ.