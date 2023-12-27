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Адвокат Киркорова ответил на сообщения о том, что певца вырезали из новогодних программ

Адвокат Добровинский: телеканалы имеют право вырезать Киркорова из программ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что артиста начали вырезать из новогодних телепрограмм. В беседе с телеканалом «360» он сообщил, что не знает об этом, однако признал право каналов на такой шаг.

«Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется», — сказал Добровинский.

Напомним, ранее Киркоров записал видеоролик с извинениями за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он заявил, что «заглянул» на мероприятие на пять минут, назвав это ошибкой.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала об отмене концертов после вечеринки Ивлеевой.

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