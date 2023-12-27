Захарова высказалась насчет участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что участники «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» имеют шанс исправиться, так как на их перфоманс негативно отреагировала российская общественность. Об этом Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

«У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше», — заявила Захарова.

Она считает, что участники скандального перфоманса должны сделать это ради самих себя, а не зрителей и слушателей, которые не захотели терпеть навязывание «вот этого мрака».

До этого суд признал «голую вечеринку» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» с участием звезд российской эстрады пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Ранее сообщалось, что МТС исключил блогера Анастасию Ивлееву из амбассадоров.