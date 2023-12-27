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Из второй части «Один дома» вырезали сцену, в которой грабителя бьет током

В Британии убрали две знаковые сцены из фильма «Один дома»

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20th Century Fox/Global Look Press

Британский телеканал ITV вырезал из фильма «Один дома 2» две сцены по неизвестной причине. Об этом сообщает портал LADbible со ссылкой на зрителей.

Из комедии убрали эпизод, в котором одного из грабителей бьет током очередная ловушка главного героя Кевина в исполнении Маколея Калкина. Видевший измененный ITV фильм зритель возмутился, что телеканал вырезал самую смешную сцену в картине.

Зрители также обнаружили, что пропала другая комедийная сцена в «Один дома 2» — когда в нос грабителя Марва (Дэниел Стерн) втыкается скоба. Фанаты ленты предположили, что телеканал посчитал моменты слишком жестокими для трансляции на ТВ. При этом зрители назвали действия ITV бессмысленными, так как «большая часть планеты смотрела фильм дюжину раз». Сам телеканал не стал давать комментарии по поводу вырезанных эпизодов.

Недавно сообщалось, что премьер-министр Великобритании записал рождественский ролик в стиле «Один дома». В видео также появляется кот Ларри — постоянный житель резиденции на Даунинг-стрит, который служит там главным мышеловом.

Ранее сообщалось, что спецэпизод «Чебурашка. Выходной» выйдет 1 января 2024 года.

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