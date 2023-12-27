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Суд вынес решение по вечеринке Ивлеевой в «Мутаборе»

Суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе» пропагандой ЛГБТ*

Суд признал «голую вечеринку» блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» с участием звезд российской эстрады пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по делу рэпера Vacio (Николай Васильев).

«21 декабря 2023 года был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе «Мутабор», направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок», — указано в постановлении суда об аресте артиста.

До этого блогерша и актриса Анастасия Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после скандальной «голой вечеринки».

Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Ранее рэпер Vacio извинился за носок на половом органе в качестве единственной одежды на вечеринке Ивлеевой.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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