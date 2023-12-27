Максим Фадеев назвал вечеринку Ивлеевой «колхозом» и предложил побриться

Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев не остался в стороне от скандала с «голой» вечеринкой блогерши и ведущей Насти Ивлеевой. Он настоятельно порекомендовал блогерше «сделать эпиляцию», о чем написал в своем Telegram-канале.

Фадеев указал на обширный резонанс от мероприятия с полуобнаженными людьми. По словам продюсера, ему позвонили даже коллеги из западных студий, «увидев эти кошмарные фотографии в своей прессе».

Фадеев заявил, что не хотел это все комментировать. Но, когда «позор вышел за пределы нашей страны», он не смог молчать.

«В момент, когда «Мой мармеладный» взорвал мировые чарты и благодаря этой песне во всем мире возникли тренды на славянскую культуру (вопреки попыткам отмены всего русского), в центре Москвы происходит ЭТО», — говорится в сообщении.

Музыкант добавил, что, работая с артистами «всю жизнь», он думал, что уже видел все.

«Но такого колхоза не видел никогда. Собравшиеся на этой вечеринке персонажи, у многих из которых — детская и подростковая аудитория — своим поведением и внешним видом уничтожают эстетическое и нравственное восприятие у нашего подрастающего поколения. Они показывают им, что так можно и так — ок. Я могу сказать об этом как педагог с высшим образованием», — заявил Фадеев. Он сокрушается, что среди участников этого мероприятия были и его знакомые и коллеги. Он уточнил, что уже «все им высказал лично».

Он также обратился напрямую к Ивлеевой.

«Выбранный Вами наряд — огромная ответственность. Следовало бы к нему подготовиться более основательно — не только в спортзале, но и в кабинете эпиляции…» — раскритиковал блогершу Фадеев.

В итоге продюсер захотел дать этой вечеринке свою профессиональную оценку. «Я считаю этот креатив в 2023 году стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды <...>Теперь отмена ее карьеры, видимо, — вопрос времени», — полагает Фадеев.

Музыкант также обратился к тем, кто припоминает ему сценические образы группы SEREBRO 10-летней давности: «Есть такое понятие, как «контекст времени», погуглите».

Ранее сообщалось, что у блогерши Насти Ивлеевой могут арестовать имущество по иску на 1 млрд рублей из-за «голой вечеринки».

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.