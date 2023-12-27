Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Максим Фадеев назвал вечеринку Ивлеевой «колхозом» и предложил побриться

Максим Фадеев раскритиковал Ивлееву за ее вечеринку и предложил ей эпиляцию

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев не остался в стороне от скандала с «голой» вечеринкой блогерши и ведущей Насти Ивлеевой. Он настоятельно порекомендовал блогерше «сделать эпиляцию», о чем написал в своем Telegram-канале.

Фадеев указал на обширный резонанс от мероприятия с полуобнаженными людьми. По словам продюсера, ему позвонили даже коллеги из западных студий, «увидев эти кошмарные фотографии в своей прессе».

Фадеев заявил, что не хотел это все комментировать. Но, когда «позор вышел за пределы нашей страны», он не смог молчать.

«В момент, когда «Мой мармеладный» взорвал мировые чарты и благодаря этой песне во всем мире возникли тренды на славянскую культуру (вопреки попыткам отмены всего русского), в центре Москвы происходит ЭТО», — говорится в сообщении.

Музыкант добавил, что, работая с артистами «всю жизнь», он думал, что уже видел все.

«Но такого колхоза не видел никогда. Собравшиеся на этой вечеринке персонажи, у многих из которых — детская и подростковая аудитория — своим поведением и внешним видом уничтожают эстетическое и нравственное восприятие у нашего подрастающего поколения. Они показывают им, что так можно и так — ок. Я могу сказать об этом как педагог с высшим образованием», — заявил Фадеев. Он сокрушается, что среди участников этого мероприятия были и его знакомые и коллеги. Он уточнил, что уже «все им высказал лично».

Он также обратился напрямую к Ивлеевой.

«Выбранный Вами наряд — огромная ответственность. Следовало бы к нему подготовиться более основательно — не только в спортзале, но и в кабинете эпиляции…» — раскритиковал блогершу Фадеев.

В итоге продюсер захотел дать этой вечеринке свою профессиональную оценку. «Я считаю этот креатив в 2023 году стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды <...>Теперь отмена ее карьеры, видимо, — вопрос времени», — полагает Фадеев.

Музыкант также обратился к тем, кто припоминает ему сценические образы группы SEREBRO 10-летней давности: «Есть такое понятие, как «контекст времени», погуглите».

Ранее сообщалось, что у блогерши Насти Ивлеевой могут арестовать имущество по иску на 1 млрд рублей из-за «голой вечеринки».

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами