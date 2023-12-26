Создатели «Чебурашки» выпустят спецэпизод об одном дне жизни главного героя

В онлайн-кинотеатре START 1 января выйдет спецэпизод «Чебурашка. Выходной». Об этом сообщает ТАСС.

«До «Чебурашки-2» ждать еще почти два года, а новых приключений Гены и Чебурашки хочется уже сейчас. Мы придумали выход и сняли маленькое кино об одном дне жизни любимых героев», — сказал один из сценаристов Виталий Шляппо.

Производством мини-фильма занимались создатели ленты, которая вышла в 2023 году и стала самым кассовым фильмом в отечественной истории. Спецэпизод называют новогодним подарком для детей и родителей. Создатели подчеркивают, что в 2024 году выйдет самостоятельная история о главном герое, а не фрагмент продолжения.

Недавно сообщалось, что лучшим фильмом нынешнего года стала семейная комедия «Чебурашка». Картина вышла в российских кинотеатрах 1 января и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

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