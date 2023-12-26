Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Создатели «Чебурашки» выпустят спецэпизод об одном дне жизни главного героя

Спецэпизод «Чебурашка. Выходной» выйдет 1 января 2024 года

close
100%
Телеканал «Россия 1»

В онлайн-кинотеатре START 1 января выйдет спецэпизод «Чебурашка. Выходной». Об этом сообщает ТАСС.

«До «Чебурашки-2» ждать еще почти два года, а новых приключений Гены и Чебурашки хочется уже сейчас. Мы придумали выход и сняли маленькое кино об одном дне жизни любимых героев», — сказал один из сценаристов Виталий Шляппо.

Производством мини-фильма занимались создатели ленты, которая вышла в 2023 году и стала самым кассовым фильмом в отечественной истории. Спецэпизод называют новогодним подарком для детей и родителей. Создатели подчеркивают, что в 2024 году выйдет самостоятельная история о главном герое, а не фрагмент продолжения.

Недавно сообщалось, что лучшим фильмом нынешнего года стала семейная комедия «Чебурашка». Картина вышла в российских кинотеатрах 1 января и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Ранее Охлобыстин раскрыл тайный смысл «Иронии судьбы».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами