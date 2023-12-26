На имущество Ивлеевой могут наложить арест

У блогерши Насти Ивлеевой могут арестовать имущество по иску на 1 млрд рублей из-за «голой вечеринки». Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Принимая во внимание грубое нарушение ответчиком морально-нравственных принципов российского государства и общества, традиционных и культурных ценностей, считаем необходимым принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество Ивлеевой А.В., в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось», — говорится в иске.

Кроме того, в документе просят запретить Ивлеевой выступать и вести культурно-массовые мероприятия на территории России, включая корпоративы и рекламирование брендов.

Помимо этого, в коллективном иске объясняется, что сумма в 1 млрд рублей определена с учетом масштаба распространения фото с мероприятия и совокупной аудитории приглашенных на вечеринку гостей.

Недавно сообщалось, что Хамовнический суд Москвы принял иск к блогерше Ивлеевой. Заседание суда пройдет в конце января — начале марта. Telegram-канал Shot уточнил, что под коллективным документом поставили подписи 23 истца. Инициатором коллективного иска выступил продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Ранее журналистка Ксения Собчак назвала глупой случайностью вечеринку Ивлеевой.