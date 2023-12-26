Собчак заявила, что на мероприятии Ивлеевой было много безвкусицы

Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале извинилась перед теми, кого задел ее образ на «голой» вечеринке у блогерши Насти Ивлеевой.

«Два года назад Настя сделала очень красивое мероприятие в Праге. У меня была уверенность, что здесь будет также. Но на это мероприятие пришли другие люди и их чувство прекрасного не всегда совпадало с моим. Проснувшись и увидев фото в открытом доступе, я тоже посчитала демонстрацию вечеринки на весь мир неуместной», — заявила журналистка.

Собчак добавила, что не стала бы записывать видеоролик, если бы Настя Ивлеева не записала видео о последствиях своей вечеринки, в котором извинилась перед россиянами за мероприятие. Затем похожие заявления сделали артисты Дима Билан и Филипп Киркоров.

«При всей своей любви к провокации и эпатажу, я прекрасно знаю: первое — под них всегда стоит аккуратно выбирать время (сейчас не оно) и второе — в некоторых моментах это был не эпатаж, а нелепая безвкусица. Другое дело, что это не планировалось как публичное заявление», — отметила телеведущая.

Она заявила, что никого не хотела обидеть или оскорбить, а также извинилась перед теми, кого задел ее внешний вид.

«Я люблю свою страну. Я журналист, который работает в России, и хочу, чтобы все знали: я не хочу вызывать ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или другим артистам из-за такой глупой случайности.»

Журналистка подчеркнула, что на мероприятии было много разных людей, которые были одеты и вели себя по-разному.

«Важно, отмена артистов, которые были там и разговоры об идеологической диверсии — это глупость. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлость.»

Ранее сообщалось, что Ивлеева удалила посты с черным квадратом после скандала с «голой» вечеринкой.