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Киркорова могут вырезать из новогоднего огонька на НТВ

Baza: певца Киркорова вырежут из новогодней программы на НТВ

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Народного артиста России Филиппа Киркорова могут вырезать из «новогоднего огонька» на канале НТВ после участия в вечеринке Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, руководство канала якобы потребовало сделать альтернативную версию шоу «Маска» без Киркорова из-за того, что он участвовал в скандальном мероприятии.

Источник уточнил, что из-за срочного монтажа качество шоу упало, однако замену не успели бы снять. При этом известно, что решение «вырезать» Киркорова было принято до его извинений за участие в вечеринке.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку «Almost Naked» («Почти голые») 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки. 26 декабря Хамовнический суд Москвы принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей из-за вечеринки.

Ранее Vacio рассказал о судьбе скандального носка с вечеринки Ивлеевой.

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