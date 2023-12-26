Билан объяснил, как оказался на вечеринке Ивлеевой

Поп-исполнитель Дима Билан объяснил, как оказался на «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Видеоролик с объяснениями он опубликовал у себя в социальных сетях.

По словам Билана, он был приглашен на «арт-выставку» Ивлеевой и зашел туда поздороваться в пристойной одежде между своими выступлениями. Он обратил внимание на то, что еще на вечеринке решил, что не будет показывать кадры с мероприятия в своих социальных сетях.

«Я прекрасно понимаю негодование наших людей, а тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. Я включен в новостную повестку, просто не показываю это — как и 95% своих переживаний и волнений», — заявил он.

Билан назвал дезинформацией и клеветой предположения, что он безучастен к происходящему в стране.

«Я всегда горой стоял и стою за свою страну. Наверное, моя ошибка в том, что большую часть помощи, которую я оказываю, я не транслирую. К слову, крайний концерт для семей СВО я дал 5 декабря. И выступлю, помогу еще не раз», — пообещал артист.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Накануне Филипп Киркоров извинился за участие в вечеринке Ивлеевой.

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