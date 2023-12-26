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Лолита об отмене концертов после «голой» вечеринки: «абсолютно не вижу поводов»

Певица Лолита призналась, что не видит поводов отменять ее концерты

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская призналась, что не видит причины для отмены концертов после ее участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом она заявила в беседе с интернет-изданием «Абзац».

«Абсолютно не вижу поводов [отменять мероприятия]. Я закон не нарушала. Если хотят — пусть отменяют [концерты]. У меня есть пенсионное удостоверение. Если у них [тех, кто отменит выступления] возникнет от этого радость на душе — флаг им по самое древко в руки. Я из тех, кто занят делом, мне некогда на все это реагировать. Если будет что-то вопиющее – будем судиться», — сказала певица.

Лолита также уточнила, что она не испытывает стыд за свое поведение на вечеринке.

26 декабря певица рассказала, что некоторые люди требуют ее вырезать из новогодних передач после «голой» вечеринки. Милявская подчеркнула, что мероприятие Ивлеевой подразумевалось, как арт-объект. Артистка отметила, что у многих ее коллег под конец года накопилась усталость, поэтому «хотелось оторваться». Певица призналась, что поначалу не придала значения недовольству людей и относилась к нему с иронией.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее Александр Молочников поддержал Ивлееву после критики ее «голой» вечеринки.

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