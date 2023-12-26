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Звезда «Короны» рассказал, как поссорился с принцем Гарри

Актер Уэст рассказал, что поссорился с принцем Гарри из-за слов о туалетах

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Netflix

Актер Доминик Уэст в беседе с Times Radio рассказал, как поссорился с британским принцем Гарри. Об этом сообщает Us Weekly.

«Мы потеряли контакт, потому что я многовато рассказал на пресс-конференции. После этого мы не разговаривали», — признался он.

Уэст сыграл в сериале Netflix «Корона» отца Гарри — короля Карла III (бывший принц Чарльз), однако, прекратив общаться с Гарри в 2014 году, не обсуждал с ним роль. В 2013 году он вместе с принцем отправился в поход для раненых военнослужащих, который организовала британская благотворительная организация Walking With the Wounded. С ветеранами актер и принц посетили Антарктику.

«Гарри был настоящей частью команды. Он поднаторел в строительстве туалетов. Построил эту невероятную замковую конструкцию из блоков, защищающих от ветра, и в ней даже был держатель туалетного рулона», — рассказывал в 2014 году Уэст.

«Думаю, меня там спросили о том, что мы делали. Чем занимались, когда добрались, и, кажется, я сказал слишком много», — говорит актер сейчас.

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