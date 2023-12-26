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Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ сниматься в новой комедии

Baza: у актера Хориняка попытались отсудить пять миллионов рублей за отказ сниматься

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У звезды «Последнего богатыря» и «Кухни» Виктора Хориняка попытались отсудить пять миллионов рублей за поздний отказ сниматься в новой комедии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Канал уточняет, что 26 апреля Виктор Хориняк подписал контракт на главную мужскую роль в фильме «Любви не бывает». Актеру заплатили аванс, съемки должны были начаться 6 августа, но о решении не участвовать в них Хориняк якобы заявил за день до начала съемочного процесса.

Инвесторы остались недовольны тем, что пришлось откладывать съемки и искать нового актера на основную роль, а также сравнили потенциальную прибыль от фильмов с Хориняком и прибыль в случае участия другого актера, и пришли к выводу, что звезда «Кухни» принес бы им больше выгоды.

Производитель фильма захотел отсудить чуть больше пяти миллионов неустойки, однако 15 декабря Арбитражный суд Москвы признал обоснованной неустойку только в размере ста тысяч рублей. Также актер должен будет заплатить расходы по оплате юридических услуг (30 тысяч рублей) и госпошлину (48 тысяч рублей).

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