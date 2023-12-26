Актер сериала «Бригада» назвал причину иска к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Игравший в «Бригаде» актер, каскадер и продюсер Александр Иншаков заявил, что подает иск на блогера Анастасия Ивлееву на 1 млрд рублей. Такое решение он принял после «голой» вечеринки блогера, назвав ее безобразием. Выигранные деньги актер пообещал отправить на помощь военным и их семьям.

«Как долго можно наблюдать все это безобразие? Терпение заканчивается. Надо людей ставить на место, хватит смотреть на их безобразные лица», — сказал актер в беседе с телеканалом «360».

Иншаков подчеркнул, что наказать Ивлееву и других участников вечеринки важно именно материально, чтобы все средства отправить военнослужащим, инвалидам, семьям военных, детям и раненым.

«Есть кого поддерживать и помогать в этой истории», — подчеркнул продюсер.

Сейчас работа по иску к Ивлеевой уже началась, отвечает за нее целая группа профессиональных адвокатов, сообщил Иншаков.

Напомним, Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку и пообещала отправить в благотворительные фонды вырученные с нее деньги.

Ранее стало известно о реакции фанатов на участие Лолиты в «голой» вечеринке.