Имя Канье Уэста написали на израильском снаряде

Имя рэпера Канье Уэста написали на израильском снаряде, который, предположительно, будет применен во время военных действий. Фотографию снаряда разместил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) израильский боец ММА Хаим Гозали.

»Канье Уэст летит в Газу. Хаим Гозали», — написано на снаряде.

Неизвестно, была надпись сделана самим бойцом или кем-то по его просьбе.

«Канье Уэст, ты не любишь евреев. Так мы тебя тоже не любим», — подписал кадр он, намекая на антисемитские высказывания Уэста.

В ноябре Гозали уже размещал похожие снимки — тогда на снарядах было, в частности, написано имя бойца Хабиба Нурмагомедова, поддержавшего Палестину.

Накануне Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, сыгравшего Ералаша в сериале «Слово пацана».

На снимке 16-летний актер позирует в мерче нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в своих соцсетях выложил новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а затем у себя на странице фото опубликовал и сам исполнитель.

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