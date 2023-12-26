Бородина рассказала о проплаченных комментариях с хейтом в соцсетях

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получала проплаченные комментарии с хейтом в социальных сетях.

В качестве примера Бородина рассказала о том, как ее критиковали из-за танца на дне рождения дочери Теоны. По словам телеведущей, некоторые Telegram-каналы опубликовали ее видео, где она танцевала с друзьями под песню «Седая ночь», с негативными высказываниями. Она уверена, что эти посты проплачены, так как однобоко показывают вечер. Бородина высказалась матом о подобном хейте.

«Абсолютно не показать ничего остального. Ни торт, ни как детки пекли эти торты вместе с Ренатом, ни подарки, ни поздравления, ни тост мамы по отношению к детям. Ничего из этого. Только один взять танец и сказать: «Вот, у нее было день рождения в стиле «Слово пацана», — рассказала звезда.

В декабре Бородина сообщила, что ушла из шоу «Дом-2». Она работала на проекте с 2004 года. Звезда уточнила, что до сих пор любит программу и считает ее своим вторым домом. Ее уход покажут в эфире «Дома-2» позже.

Ранее Ксения Бородина ответила на критику шуток про «Слово пацана».