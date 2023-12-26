Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певица Бьянка рассказала о трудностях похудения

Певица Бьянка призналась, что ей было сложно худеть из-за любви к еде

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей было очень тяжело похудеть.

Бьянка не согласилась с высказыванием пользователя сети, что похудела «за один день». Она отметила, что часто публикует, как ходит в бассейн и на спорт. Звезда объяснила, что постоянно занимается активной деятельностью, чтобы держать себя в форме, однако это сложно.

«Это все не в один день, поверьте. Очень тяжело соблюдать дисциплину. Вот вчера ее не было, и я немножко в расстроенных чувствах», — поделилась артистка.

Липницкая отметила, что ей также тяжело соблюдать не только дисциплину, но и диету, так как она любит вкусно поесть.

«Я очень люблю хачапури, картошечку фри... У меня был сбой гормонов очень жесткий, я очень много ела, а сейчас я перестала это делать, вот и все», — рассказала звезда.

Бьянка подчеркнула, что не так просто перестать переедать, однако она верит в поклонников. Артистка пожелала удачи худеющим фанатам, заверив, что у них все получится.

Ранее Бьянка ответила матом на обвинения в использовании фотошопа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами