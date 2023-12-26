С Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд руб. за моральный вред от «голой» вечеринки

Актер и продюсер «Бригады» Александр Иншаков подал иск на блогершу и телеведущую Настю Ивлееву. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Причиной обращения в суд стала «голая» вечеринка Ивлеевой, состоявшаяся 20 декабря. Иншаков заявил, что увиденное его сильно шокировало. Иск артиста подписали еще 23 человека. Документ в скором времени будет подан в Хамовнический суд Москвы.

Истцы требуют взыскать с Ивлеевой миллиард рублей морального вреда, а также хотят лишить телеведущую возможности вновь зарабатывать на подобных событиях, сниматься в рекламе и участвовать в различных мероприятиях. В случае удовлетворения иска все деньги будут направлены в один из фондов поддержки бойцов СВО и их семей.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

24 декабря Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку и пообещала отправить на благотворительность деньги, вырученные с мероприятия.

Ранее стало известно, что зрители массово сдают билеты на концерты Лолиты после «голой» вечеринки Ивлеевой.