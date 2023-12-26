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Анна Семенович вспомнила, как выпроваживала родителей из дома перед Новым годом

Певица Анна Семенович рассказала, что купила кухню для родителей

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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович назвала в беседе с изданием «А теперь внимание!» кухню для родителей самым интересным подарком, который она дарила за свою жизнь.

Семенович отметила, что ей и ее брату пришлось выпроводить родителей перед Новым годом, чтобы сюрприз удался. Она отправила отца и мать на пять дней в дом отдыха. По ее словам, мать «сопротивлялась, как могла», так у нее была подготовка к Новому году. Артистка объяснила, что для ее родительницы приготовление праздничного стола является «ритуалом, к которому, как все люди старой закалки, она готовится за месяц».

«А тут дети пристали: «Поезжайте — отдохните!» В общем, кое-как уговорили. Сделать ремонт и установить новую кухню накануне нового года было чем-то из разряда фантастики. Мне кажется, что за срочность я переплатила тогда раза в три. Но в итоге все было сделано в срок», — поделилась певица.

Семенович также вспомнила о запоминающемся подарке для нее. По словам исполнительницы, в десять лет отец ей преподнес чехословацкие коньки на Новый год. Звезда уточнила, в то время было очень сложно их достать из-за дефицита, поэтому это было «настоящим чудом».

Ранее названы имена 10 звезд, которые станут ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале.

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