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Стало известно об ухудшении здоровья певца Шуры

Super: певец Шура перенес инсульт

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Телеканал «Россия»

У певца Шуры возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщил Super со ссылкой на близкое окружение артиста.

По данным издания, у Шуры случился микроинсульт полгода назад. Артисту стало плохо во время отдыха в Крыму. Как отметило близкое окружение исполнителя, за несколько дней до приступа Шура чувствовал себя плохо, стал хуже видеть и с трудом разговаривал. Позже певца доставили в реанимацию в Крыму, а через несколько дней перевезли в столичную больницу.

Super сообщил, что Шура месяц восстанавливался после микроинсульта. Из-за проблем со здоровьем артисту пришлось отменить запланированные концерты. При этом певец не рассказывал о своем ухудшении состояния никому, кроме близких. На данный момент исполнитель чувствует себя хорошо, однако работает без выходных. Артист планирует выступать в таком темпе с декабря до середины января.

В декабре Шура признался, что бросает трусы на люстру под бой курантов. Певец объяснил, что такая новогодняя традиция проводится для привлечения денег и дохода.

Ранее Кристина Асмус сообщила о проблемах с горлом.

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