Netflix выпустил первый трейлер фильма Снайдера «Мятежная луна. Часть вторая: Страж»

Aмериканский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix выпустил первый трейлер фильма Зака ​​Снайдера «Мятежная луна. Часть вторая: Страж» («Rebel Moon — Part One: A Child of Fire»).19 апреля стример выпустит уже сам фильм-продолжение саги, пишет The Hollywood reporter.

Актриса София Бутелла в роли Коры и актер Джимон Хонсу в роли Титуса занимают центральное место в фильме вместе со множеством устрашающих кораблей и оружия. В двухминутном трейлере Титус из Хонсу говорит жителям своей деревни: «Соберите все охотничьи винтовки, каждый нож, все патроны в деревне. Пришло время всех, кого вы любите — не проявите к ним пощады!».

Вторая часть саги выходит через четыре месяца после премьеры «Части первой: Дитя огня». Фильм Снайдера продолжит его эпическую сагу, в которой Кора и выжившие воины готовятся пожертвовать всем, сражаясь плечом к плечу с народом Вельдта.

Фильм обещает, что на фоне всей силы Королевства, подавляющей растущее восстание, будут созданы нерушимые узы, и появятся как герои, так и легенды.

Ранее сообщалось, что на Netflix вышла космическая опера Зака Снайдера «Rebel Moon. Часть первая: Дитя огня». Открывающая глава дилогии выросла из идеи режиссера «Хранителей», «300 спартанцев» и «Лиги справедливости» снять собственный фильм по «Звездным войнам». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышел проект мечты Снайдера.

